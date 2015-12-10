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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кшиштоф Которовски
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2010/2011
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лех
0
Базель
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Белененсеш
0
Лех
0
был в запасе