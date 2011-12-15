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Матч-центр
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Евгений Песков
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Ворскла
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Ворскла
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'