Евгений Песков
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Ворскла
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
минуты: 1' - 90'
Ворскла
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'