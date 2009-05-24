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Джей Симпсон
№20
Нападающий
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ливерпуль
17.05.2009
17 мая 2009
вс
15:30
был в запасе
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
2
был в запасе
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 86' - 90'
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
минуты: 61' - 90'
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
минуты: 61' - 90'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 46'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
Манчестер Сити
4 : 2
Вест Бромвич
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Манчестер Сити
4
Вест Бромвич
2
минуты: 62' - 90'
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Сток Сити
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 61'
Вест Бромвич
0
Сток Сити
2
минуты: 1' - 61'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 58'
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 1' - 58'
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
минуты: 79' - 90'
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
минуты: 79' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
15:45
Эвертон
2 : 0
Вест Бромвич
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 58'
Эвертон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 58'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2009
27 янв. 2009
вт
23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Юнайтед
27.01.2009
27 янв. 2009
вт
23:15
минуты: 1' - 64'
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 64'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 0
Мидлсбро
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Вест Бромвич
3
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 76'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Арсенал
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Арсенал
0
был в запасе