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Матч-центр
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Грегори Сертик
№22
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1989 (30) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
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Марсель
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