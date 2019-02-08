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Матч-центр
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Грегори Сертик
№22
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1989 (30) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Дижон
1
Марсель
2
был в запасе
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
90'
90'
90'
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Марсель
1
Лилль
2
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
был в запасе
Ницца
0
Марсель
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
Лилль
3 : 0
Марсель
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Марсель
3 : 2
Страсбур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Марсель
3
Страсбур
2
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
22:00
Лион
4 : 2
Марсель
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Лион
4
Марсель
2
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
22:00
Марсель
2 : 2
Ренн
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
Марсель
2
Ренн
2
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
Ним
3
Марсель
1
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
минуты: 77' - 90'
Марсель
4
Тулуза
0
минуты: 77' - 90'