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Эмануэле Манитта
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Сиена
2
Наполи
1
минуты: 78' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Кьево
2
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Аталанта
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
был в запасе
Сиена
1
Интер
2
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Палермо
2
Сиена
0
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Наполи
2
Сиена
0
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сиена
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Сиена
2
был в запасе