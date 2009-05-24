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Джулиан Грэй
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Фулхэм
0 : 2
Эвертон
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Фулхэм
0
Эвертон
2
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Фулхэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Фулхэм
1
был в запасе
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
Фулхэм
3 : 1
Астон Вилла
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
минуты: 85' - 90'
Фулхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 85' - 90'
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
Челси
3 : 1
Фулхэм
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Челси
3
Фулхэм
1
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
16:30
был в запасе
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
18.02.2009
18 февр. 2009
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Фулхэм
18.02.2009
18 февр. 2009
ср
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Фулхэм
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 1
Фулхэм
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
16:30
был в запасе
Вест Хэм
3
Фулхэм
1
был в запасе
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Фулхэм
2 : 2
Челси
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Фулхэм
2
Челси
2
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Тоттенхэм
0 : 0
Фулхэм
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
Фулхэм
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Фулхэм
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Фулхэм
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Ливерпуль
0 : 0
Фулхэм
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Ливерпуль
0
Фулхэм
0
был в запасе