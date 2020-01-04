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Леон Балогун
№14
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
28 июня 1988 (31) год
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90'