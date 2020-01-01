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Лента
Матч-центр
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Сезар Аспиликуэта
№28
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 авг. 1989 (30) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Челси
2
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0
0
0