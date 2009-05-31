Мартин Эрсен
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
23'
23'
23'
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
23'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
Рекреативо
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Рекреативо
0 : 1
Расинг
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 11' - 90'
Рекреативо
0
Расинг
1
минуты: 11' - 90'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 53' - 90'
Нумансия
1
Рекреативо
0
минуты: 53' - 90'
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
Рекреативо
1 : 2
Депортиво
10.05.2009 10 мая 2009 вс 18:00
минуты: 57' - 90'
Рекреативо
1
Депортиво
2
минуты: 57' - 90'
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
81'
81'
81'
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
81'
минуты: 78' - 90'
Осасуна
1
Рекреативо
2
минуты: 78' - 90'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Рекреативо
2 : 4
Мальорка
60'
60'
60'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Рекреативо
2
Мальорка
4
минуты: 46' - 90'
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 22:55
Рекреативо
0 : 1
Реал
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 22:55
минуты: 59' - 90'
Рекреативо
0
Реал
1
минуты: 59' - 90'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:00
Барселона
2 : 0
Рекреативо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 72' - 90'
Барселона
2
Рекреативо
0
минуты: 72' - 90'
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Рекреативо
0
Севилья
1
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 70' - 90'
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 70' - 90'
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Осасуна
0
был в запасе
7.12.2008 7 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
2 : 3
Рекреативо
7.12.2008 7 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Мальорка
2
Рекреативо
3
минуты: 90' - 90'
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
Реал
1 : 0
Рекреативо
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 22:00
минуты: 52' - 90'
Реал
1
Рекреативо
0
минуты: 52' - 90'