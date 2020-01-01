Роберто (Роберто Хименес)
№13
Вратарь
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Алавес
0
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