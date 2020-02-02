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Матч-центр
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Роберто (Роберто Хименес)
№13
Вратарь
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. кубок
англия. премьер-лига
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Вильярреал
2
был в запасе