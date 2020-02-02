Роберто (Роберто Хименес)
№13
Вратарь
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
Алавес
1
Вильярреал
2
был в запасе