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Матч-центр
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Марко Рубен
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2009/2010
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 1
Бордо
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 78' - 90'
Динамо
1
Бордо
1
минуты: 78' - 90'