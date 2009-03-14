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Кристиан Дорда
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Кельн
2 : 4
Боруссия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Кельн
2
Боруссия
4
был в запасе
7.03.2009
7 марта 2009
сб
17:30
Боруссия
4 : 1
Гамбург
7.03.2009
7 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Гамбург
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
Герта
2 : 1
Боруссия
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Герта
2
Боруссия
1
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Боруссия
3 : 2
Ганновер-96
23'
23'
23'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 24'
Боруссия
3
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 24'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Боруссия
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 67'
Вердер
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 67'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
12.12.2008
12 дек. 2008
пт
22:30
Боруссия
2 : 1
Боруссия
12.12.2008
12 дек. 2008
пт
22:30
минуты: 1' - 67'
Боруссия
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 67'
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Байер
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Энерги
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Энерги
3
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Боруссия
67'
67'
67'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 45' - 90'
Шальке-04
3
Боруссия
1
минуты: 45' - 90'