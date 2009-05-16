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Фредди Аду
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Монако
1 : 1
Валансьен
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
Валансьен
1
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
Монако
0 : 1
Осер
2.05.2009
2 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
0
Осер
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Ле Ман
0 : 1
Монако
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Ле Ман
0
Монако
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Монако
3 : 1
Ренн
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
1
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
Лион
2 : 2
Монако
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Лион
2
Монако
2
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 1
Монако
21.03.2009
21 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
Монако
1
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Монако
3 : 2
Тулуза
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Монако
3
Тулуза
2
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Монако
1
Гренобль
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
Монако
3 : 4
Бордо
76'
76'
76'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
минуты: 75' - 90'
Монако
3
Бордо
4
минуты: 75' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Валансьен
3 : 1
Монако
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
3
Монако
1
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1 : 1
Сошо
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Монако
1
Сошо
1
минуты: 81' - 90'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Осер
0
Монако
1
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
Монако
3 : 0
Ле Ман
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Монако
3
Ле Ман
0
минуты: 90' - 90'