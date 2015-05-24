Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Янник Сагбо
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Халл Сити
0 : 0
Манчестер Юнайтед
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Халл Сити
16.05.2015
16 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Халл Сити
0
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Халл Сити
1 : 0
Ливерпуль
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Халл Сити
1
Ливерпуль
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Халл Сити
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Халл Сити
2
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Халл Сити
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 74' - 90'
Саутгемптон
2
Халл Сити
0
минуты: 74' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
17:00
Суонси
3 : 1
Халл Сити
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Суонси
3
Халл Сити
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Халл Сити
2 : 3
Челси
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Халл Сити
2
Челси
3
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сток Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
минуты: 72' - 90'
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 72' - 90'
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Халл Сити
2 : 0
Эвертон
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Эвертон
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Сандерленд
1 : 3
Халл Сити
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 78' - 90'
Сандерленд
1
Халл Сити
3
минуты: 78' - 90'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Халл Сити
0 : 1
Суонси
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Халл Сити
0
Суонси
1
минуты: 81' - 90'
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
Халл Сити
0 : 0
Вест Бромвич
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
22:45
Эвертон
1 : 1
Халл Сити
3.12.2014
3 дек. 2014
ср
22:45
был в запасе
Эвертон
1
Халл Сити
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
был в запасе
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
Астон Вилла
2 : 1
Халл Сити
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Астон Вилла
2
Халл Сити
1
был в запасе