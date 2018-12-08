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Матч-центр
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Йоан Молло
№89
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 июля 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Спартак
3
Крылья Советов
1
минуты: 74' - 90'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 70'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Крылья Советов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 69'
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 86'
Рубин
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 86'
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
минуты: 77' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
3
минуты: 77' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
78'
78'
78'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 59' - 90'
Арсенал
4
Крылья Советов
0
минуты: 59' - 90'