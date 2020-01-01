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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марек Сухи
№5
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Чехия
Дата рождения
29 марта 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
россия. премьер-лига
россия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аугсбург
2
0
0
1
0