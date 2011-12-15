Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Василий Сачко
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Ганновер-96
3
Ворскла
1
был в запасе
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
был в запасе
Ворскла
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
был в запасе
Ворскла
1
Стандард
3
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Стандард
0 : 0
Ворскла
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
был в запасе
Стандард
0
Ворскла
0
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Ворскла
1 : 2
Ганновер-96
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 46'
Ворскла
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 46'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Ворскла
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 88' - 90'
Копенгаген
1
Ворскла
0
минуты: 88' - 90'