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Матч-центр
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Юрий Габовда
№19
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Карпаты
1 : 1
ПСЖ
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 62' - 90'
Карпаты
1
ПСЖ
1
минуты: 62' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Севилья
4
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 56' - 90'
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 56' - 90'