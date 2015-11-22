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Матч-центр
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Франческо Бенусси
№22
Вратарь
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
1 : 2
Кьево
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Карпи
1
Кьево
2
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Карпи
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
1 : 2
Болонья
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Карпи
1
Болонья
2
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
2 : 1
Торино
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 29'
Карпи
0
Наполи
0
минуты: 1' - 29'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Карпи
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Карпи
2
минуты: 1' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Карпи
1
Интер
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе