Леонардо Перейра
№9
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.12.2011 1 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
90'
90'
90'
1.12.2011 1 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 63' - 90'
АЕК
1
Андерлехт
2
минуты: 63' - 90'
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 23:05
АЕК
1 : 3
Локомотив
61'
61'
61'
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 23:05
61'
минуты: 46' - 90'
АЕК
1
Локомотив
3
минуты: 46' - 90'
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 66' - 90'
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 66' - 90'
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 67'
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 67'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
36'
36'
36'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
36'
минуты: 1' - 71'
Андерлехт
4
АЕК
1
минуты: 1' - 71'