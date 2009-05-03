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Андреа Ардито
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
2
Лечче
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Лечче
2
Катания
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 75' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 46' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Лечче
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Лечче
0
был в запасе
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
Лечче
0 : 3
Интер
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лечче
0
Интер
3
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 90' - 90'
Сиена
1
Лечче
2
минуты: 90' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Кьево
1
Лечче
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Дженоа
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Дженоа
2
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Лечче
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лечче
2
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
Катания
1 : 1
Лечче
38'
38'
38'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Лечче
0
Рома
3
минуты: 60' - 90'