Даниэле Качья
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
был в запасе
Наполи
5
Верона
1
был в запасе
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
10.05.2014 10 мая 2014 сб 19:00
был в запасе
Верона
2
Удинезе
2
был в запасе
5.05.2014 5 мая 2014 пн 20:00
Лацио
3 : 3
Верона
5.05.2014 5 мая 2014 пн 20:00
был в запасе
Лацио
3
Верона
3
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
минуты: 76' - 90'
Верона
4
Катания
0
минуты: 76' - 90'
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Верона
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
был в запасе
Аталанта
1
Верона
2
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Верона
3
Фиорентина
5
был в запасе
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 19:00
Кьево
0 : 1
Верона
5.04.2014 5 апр. 2014 сб 19:00
был в запасе
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
был в запасе
Верона
3
Дженоа
0
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Верона
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Кальяри
1
Верона
0
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Сампдория
5
Верона
0
минуты: 75' - 90'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014 15 марта 2014 сб 22:45
минуты: 86' - 90'
Верона
0
Интер
2
минуты: 86' - 90'
9.03.2014 9 марта 2014 вс 17:00
Парма
2 : 0
Верона
9.03.2014 9 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Парма
2
Верона
0
был в запасе
2.03.2014 2 марта 2014 вс 17:00
Верона
0 : 0
Болонья
2.03.2014 2 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Верона
0
Болонья
0
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
был в запасе
Ливорно
2
Верона
3
был в запасе
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
был в запасе
Верона
1
Торино
3
был в запасе
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Верона
2
Ювентус
2
был в запасе
2.02.2014 2 февр. 2014 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
2.02.2014 2 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Верона
2
был в запасе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
был в запасе
Верона
1
Рома
3
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:45
минуты: 1' - 61'
Милан
1
Верона
0
минуты: 1' - 61'
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Верона
0
Наполи
3
минуты: 77' - 90'
Показать все игры