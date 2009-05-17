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Тициано Поленьи
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 76'
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 1' - 76'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Катания
1
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
71'
71'
71'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Палермо
5
Лечче
2
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Лечче
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Кальяри
2
Лечче
0
минуты: 1' - 84'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
Лечче
0 : 3
Интер
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 52'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Дженоа
37'
37'
37'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Лечче
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 74'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Лечче
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
Наполи
3 : 0
Лечче
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
был в запасе
Наполи
3
Лечче
0
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
2
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
Катания
1 : 1
Лечче
52'
52'
52'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'