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Даниэле Рагацу
№26
Нападающий
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 сент. 1991 (28) лет
Рост
172
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
90'
90'
90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
90'
был в запасе
Сассуоло
2
Кальяри
2
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Кальяри
4
Сампдория
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
Кальяри
5 : 2
Фиорентина
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
5
Фиорентина
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Кальяри
3
Болонья
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Кальяри
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Кальяри
3
Дженоа
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Парма
1 : 3
Кальяри
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Парма
1
Кальяри
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 81' - 90'
Кальяри
0
Брешиа
1
минуты: 81' - 90'