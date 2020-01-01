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Лента
Матч-центр
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Федерико Маркетти
№1
Вратарь
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 февр. 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Дженоа
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