Давиде Астори
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
25
1
1
6
0