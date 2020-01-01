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Лента
Матч-центр
Моя команда
Давиде Астори
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
25
1
1
6
0