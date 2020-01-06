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Диего Фариас
№17
Нападающий
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Команда
Лечче
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 мая 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2008/2009
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
90'
90'
90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
90'
был в запасе
Лечче
2
Болонья
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
76'
76'
76'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
90'
90'
90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Милан
2
Лечче
2
минуты: 46' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 55' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
35'
45'
35'
45'
35'
45'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
35'
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
Интер
4 : 0
Лечче
76'
76'
76'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
был в запасе
Интер
4
Лечче
0
был в запасе