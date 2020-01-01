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Лента
Матч-центр
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Доменико Кришито
№4
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 дек. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дженоа
19
7
0
6
0