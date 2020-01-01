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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тиаго Мотта
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
италия. кубок
италия. серия а
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Франция. Лига 1 - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
15
1
1
3
1