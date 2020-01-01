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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алессио Черчи
№7
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Верона
22
4
0
1
0