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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рональд Варгас
№9
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Андерлехт
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
3
Андерлехт
1
был в запасе
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
Андерлехт
2 : 3
Бенфика
27.11.2013
27 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Андерлехт
2
Бенфика
3
минуты: 73' - 90'