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Лента
Матч-центр
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Набиль Дирар
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
25 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Лига чемпионов Квалификация - 2018/2019
Команда
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Г
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Кр
Фенербахче
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0
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