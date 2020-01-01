Набиль Дирар
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
25 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фенербахче
1
0
0
0
0