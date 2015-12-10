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Микаэль Дорсин
№3
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2012/2013
2010/2011
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 84'
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 84'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Лацио
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 62'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе