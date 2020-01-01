Кевин Миральяс
№87
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 окт. 1987 (32) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
17
2
1
2
0