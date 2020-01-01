Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Миральяс
№87
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 окт. 1987 (32) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фиорентина
17
2
1
2
0