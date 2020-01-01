Турнир:

италия. серия а италия. кубок лига европы групповой этап англия. премьер-лига лига европы квалификация англия. кубок отборочные матчи к че-2016 лига европы плей-офф лига чемпионов групповой этап отборочные матчи к че-2012 франция. лига 1