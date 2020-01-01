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Лента
Матч-центр
Моя команда
Петер Пекарик
№2
Защитник
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Команда
Герта
Гражданство
Словакия
Дата рождения
30 окт. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Герта
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