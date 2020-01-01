Петер Пекарик
№2
Защитник
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Команда
Герта
Гражданство
Словакия
Дата рождения
30 окт. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
3
0
0
1
0