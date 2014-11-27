Душан Перниш
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
Янг Бойз
3
минуты: 1' - 90'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Спарта
4 : 0
Слован
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Спарта
4
Слован
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
0
Спарта
3
минуты: 1' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 2
Наполи
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Слован
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
5
Слован
0
минуты: 1' - 90'