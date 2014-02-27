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Матч-центр
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Пауло Энрике
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Трабзонспор
0 : 2
Ювентус
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
был в запасе
Трабзонспор
0
Ювентус
2
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Ювентус
2 : 0
Трабзонспор
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 56' - 90'
Ювентус
2
Трабзонспор
0
минуты: 56' - 90'