Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Филипп Лончарич
№27
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
7.12.2011
7 дек. 2011
ср
22:45
Динамо
1 : 7
Лион
7.12.2011
7 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Динамо
1
Лион
7
был в запасе
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Реал
6 : 2
Динамо
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Реал
6
Динамо
2
был в запасе
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
был в запасе
Аякс
4
Динамо
0
был в запасе
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
был в запасе
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
был в запасе
Лион
2
Динамо
0
был в запасе
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
Динамо
0 : 1
Реал
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Динамо
0
Реал
1
был в запасе