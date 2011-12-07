Филипп Лончарич
№27
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2011 7 дек. 2011 ср 22:45
Динамо
1 : 7
Лион
7.12.2011 7 дек. 2011 ср 22:45
был в запасе
Динамо
1
Лион
7
был в запасе
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
Реал
6 : 2
Динамо
22.11.2011 22 нояб. 2011 вт 22:45
был в запасе
Реал
6
Динамо
2
был в запасе
2.11.2011 2 нояб. 2011 ср 22:45
Аякс
4 : 0
Динамо
2.11.2011 2 нояб. 2011 ср 22:45
был в запасе
Аякс
4
Динамо
0
был в запасе
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
Динамо
0 : 2
Аякс
18.10.2011 18 окт. 2011 вт 21:45
был в запасе
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
Лион
2 : 0
Динамо
27.09.2011 27 сент. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лион
2
Динамо
0
был в запасе
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
Динамо
0 : 1
Реал
14.09.2011 14 сент. 2011 ср 21:45
был в запасе
Динамо
0
Реал
1
был в запасе