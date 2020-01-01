Лассе Шоне
№20
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Дания
Дата рождения
27 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дженоа
21
1
2
4
0