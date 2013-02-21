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Матч-центр
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Дани Фернандес
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
Генк
0 : 2
Штутгарт
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
Генк
0
Штутгарт
2
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Штутгарт
1 : 1
Генк
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Штутгарт
1
Генк
1
был в запасе