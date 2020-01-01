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Лента
Матч-центр
Моя команда
Любомир Фейса
№22
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 авг. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Алавес
3
0
0
0
0