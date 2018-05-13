Александар Милькович
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Амкар
0 : 0
Ахмат
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
6.05.2018 6 мая 2018 вс 14:00
Урал
0 : 2
Амкар
85'
85'
85'
6.05.2018 6 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
был в запасе
ЦСКА
3
Амкар
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
36'
36'
36'
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2018 9 марта 2018 пт 14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
9.03.2018 9 марта 2018 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2018 3 марта 2018 сб 16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
3.03.2018 3 марта 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
был в запасе
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 56' - 90'
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 56' - 90'
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
90'
90'
90'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
57'
57'
57'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
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