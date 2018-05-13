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Александар Милькович
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 0
Ахмат
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
14:00
Урал
0 : 2
Амкар
85'
85'
85'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
был в запасе
ЦСКА
3
Амкар
0
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
36'
36'
36'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2018
9 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
9.03.2018
9 марта 2018
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2018
3 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
3.03.2018
3 марта 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 56' - 90'
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 56' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
90'
90'
90'
16.10.2017
16 окт. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
57'
57'
57'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
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