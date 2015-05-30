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Матч-центр
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Младен Божович
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Томь
5
Сочи
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Томь
2 : 2
Сахалин
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сахалин
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
Томь
2 : 1
Сокол
18.03.2015
18 марта 2015
ср
13:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе