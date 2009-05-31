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Риккардо Коломбо
№32
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 85'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
66'
66'
66'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Милан
5
Торино
1
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Палермо
1
Торино
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
Торино
0
был в запасе
7.03.2009
7 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
7.03.2009
7 марта 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Кальяри
0 : 0
Торино
41'
41'
41'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
25'
25'
25'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 70' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Интер
1 : 1
Торино
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 37' - 90'
Интер
1
Торино
1
минуты: 37' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
0'
0'
0'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 24' - 90'
Торино
0
Рома
1
минуты: 24' - 90'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Дженоа
3
Торино
0
минуты: 61' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
5
Торино
2
минуты: 1' - 90'
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