Блерим Джемаили
№31
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
8
1
1
2
0