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Лента
Матч-центр
Моя команда
Блерим Джемаили
№31
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
8
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1
2
0