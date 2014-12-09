Серкан Куртулуш
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
9.12.2014 9 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
Боруссия
4 : 1
Галатасарай
4.11.2014 4 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Боруссия
4
Галатасарай
1
был в запасе
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Галатасарай
0 : 4
Боруссия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Галатасарай
0
Боруссия
4
был в запасе
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
Арсенал
4 : 1
Галатасарай
1.10.2014 1 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Арсенал
4
Галатасарай
1
минуты: 1' - 46'
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Галатасарай
1
Андерлехт
1
был в запасе