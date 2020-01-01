Серхио Каналес
№6
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
26
4
4
4
0