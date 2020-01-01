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Лента
Матч-центр
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Серхио Каналес
№6
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отбор че-2020
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
26
4
4
4
0