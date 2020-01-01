Марко Арнаутович
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 апр. 1989 (31) год
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Австрия
8
6
2
2
0